Жителя Львова судитимуть за розповсюдження порнографії

Жителя Львова судитимуть за розповсюдження порнографії

21:00 20.07.2017
Жителя Львова судитимуть за розповсюдження порнографії

Зокрема, житель міста Львова за допомогою власного комп’ютера, розмістив на своїй сторінці в одній із соціальних мереж в Інтернеті відеозаписи порнографічного характеру, які згідно з висновками мистецтвознавчої експертизи відносяться до продукції порнографічного характеру.

Зазначені записи були доступні для подальшого безперешкодного перегляду користувачами мережі Інтернет, які мали вільний доступ до його сайту.

Дії підозрюваного кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.1 ст.301, ч.3 ст.301 КК України.

На даний час, вказане кримінальне провадження перебуває на розгляді в Залізничному районному суді міста Львова.

За вчинення цих кримінальних правопорушень обвинуваченому загрожує покарання до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області

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