На Волині поліцейського судитимуть за кришування порубки лісу

На Волині поліцейського судитимуть за кришування порубки лісу

19:30 20.07.2017
На Волині поліцейського судитимуть за кришування порубки лісу

Слідчим відділом прокуратури Волинської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вимагання та одержання 1000 доларів США неправомірної вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України) начальником сектору кримінальної поліції Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в області.

Неправомірну вигоду правоохоронець вимагав за не притягнення до кримінальної відповідальності громадянина, котрий вчинив незаконну порубку лісу. Затримали працівника поліції 16 травня 2017 року під час одержання неправомірної вигоди.  

Від посади правоохоронця відсторонено і невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області

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