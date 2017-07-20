Під час пожежі у Кривому Розі ледь на загинула людина

О 15:24 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Івана Авраменка. За вказаною адресою було направлено відділення 16 та 12 державних пожежно-рятувальних частин 3 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце встановлено, що пожежа виникла в однокімнатній квартирі на 1-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку. Рятувальники одразу розпочали її гасіння.

В ході гасіння було врятовано із задимленого середовища чоловіка 1959 року народження, що мешкав у квартирі. Рятувальники у складі ланки газодимозахисної служби винесли постраждалого із задимленої квартири сходовою клітиною на свіже повітря, де передали працівникам швидкої медичної допомоги. Медиками потерпілий був госпіталізований з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння.

Пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати о 15:43, а вже о 15:46 – ліквідувати. Площа пожежі склала 3 м2. Вогнем пошкоджено домашні речі. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області