Ціла родина ледь не загинула під час пожежі у Київській області

20 липня о 02:16 до оперативно-диспетчерської служби Богуславського району надійшло повідомлення про загорання приватного житлового будинку в селі Медвин.

На місце події було направлено два відділення 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Богуслав та пожежний автомобіль ТОВ "Агро-Богуславщина-Еко".

По прибуттю на місце виклику розвідкою було встановлено, що вогнем охоплено житловий будинок на площі 20 м2 . За словами мешканки будинку в хаті перебуває її чоловік. А до приїзду рятувальників жінка самотужки вивела з хати двох онуків та стареньку мати, в результаті чого отримала опіки рук та стегна. Жінці було надано першу медичну допомогу, але від госпіталізації вона відмовилася. Онукам та прабабці допомога не надавалася, наразі сім’я перебуває у родичів.

Вогнеборці за допомогою двох стволів «Б» пожежу локалізували о 03:20 та о 05:47 - ліквідували. Під час розбору конструкцій будинку рятувальники виявили тіло чоловіка 1958 року народження. Зі слів дружини ймовірно чоловік палив у ліжку, що і стало причиною трагедії.

В результаті пожежі вогнем була знищена дерев'яна обрешітка, дах шиферний на площі 20 м2 , речі домашнього вжитку та меблі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області