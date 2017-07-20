У київському занедбаному будинку чоловік впав з 3-го поверху у підвал

У київському занедбаному будинку чоловік впав з 3-го поверху у підвал

20:05 20.07.2017
У київському занедбаному будинку чоловік впав з 3-го поверху у підвал

20 липня о 1:14 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що по вул. Івана Франка, 19, у відселеному 5-поверховому будинку з 3 поверху, в підвальне приміщення, впав чоловік 1979 року.

Прибувши на місце події, рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини одразу ж розпочали рятувальну операцію. За допомогою жорстких ношів постраждалого було доставлено до карети швидкої допомоги.

Обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.