На Запоріжжі син під час сварки зарубав батька

У Бердянському районі, під час бійки між родичами, син вбив батька. Вбивцю затримано.

До Бердянського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла інформація про бійку у одному з приватних будинків села Андріївка.

На місці події поліцейські виявили труп мешканця будинку 1963 року народження з тілесними ушкодженнями.

Як з’ясували правоохоронці, вбивство сталося під час «родинного» розпиття спиртних напоїв. У ході раптово виниклої сварки, яка переросла у бійку, син, 1987 року народження, схопив сокиру та завдав батькові смертельного поранення.

Знаряддя злочину вилучено. Підозрюваного затримано.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області