На Харківщині розлючений чимось бик затоптав людину на смерть

53-річний мешканець Куп’янського району в результаті нападу худоби отримав чисельні травми несумісні з життям.

О 09:40 до Куп’янського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в полі знаходиться тіло чоловіка з чисельними рваними ранами.

Правоохоронці встановили, що 53-річний чоловік допомагав одному із фермерів по господарству.

Під час перегону худоби на пасовище, один з биків відстав від стада. Щоб повернути його, чоловік направився до тварини. Та коли він підійшов до бика, той раптово накинулася на нього та почав топтати.



Обставини жахливої загибелі людини встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

