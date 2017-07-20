На Донеччині поліція оперативно розкрила викрадення чоловіка

До Олександрівського відділення поліції надійшло повідомлення від мешканки с. Мар’інка про те, рано вранці до її будинку, де вона мешкає разом із чоловіком та 4 неповнолітніми дітьми, приїхали двоє чоловіків, які силоміць помістили у багажник автомобіля «Жигулі» бежевого кольору та відвезли у невідомому напрямку її 38-річного брата.

Жінка смогла назвати лише ім’я одного з зловмисників.

Правоохоронці відразу вжили усі необхідні оперативно-розшукові заходи, почали відпрацьовувати зв’язки зниклого та можливі версії скоєного злочину. Маючи лише тільки одну зачіпку, поліцейські почали встановлювати та розшукувати особу. Співробітникам Олександрівського відділу поліції вдалося це зробити швидко – з’ясувалося, що можливий фігурант живе в м. Білецьке Добропілського району, тож поліцейські направилися туди.

Приїхавши за адресою проживання, вони застали викраденого чоловіка зі слідами тілесних ушкоджень, а сам хазяїн та його приятель ховалися на території домоволодіння. Правоохоронці звільнили заручника та затримали чоловіків.

Як виявилося, 38-річний мешканець Олександрівського району вже не одін рік працював у цього «хазяїна» лише за їжу. Йому тільки обіцяли згодом заплатити гроші, та він не міг покинути своє тимчасове житло. Однак коли 36-річний власник на декілька днів виїхав по справах, чоловік скориствася нагодою та втік до своєї сестри.

Повернувшись та побачивши, що безкоштовний працівник втік, «хазяїн» покликав друга та поїхав рошукувати втікача.

Знайшовши будинок сестри, він вдерся до приміщення, витягнув сплячого чоловіка із постілі на двір, а потім разом із другом затовкав його у багажник машини та поїхав.

Сестра ж відразу повідомила про злочин у поліцію.



Наразі нападники затримані.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

