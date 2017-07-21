На Луганщині судитимуть терористку, яку Україні видала Молдова

На Луганщині судитимуть терористку, яку Україні видала Молдова

01:01 21.07.2017
На Луганщині судитимуть терористку, яку Україні видала Молдова

У Луганській області слідчі СБУ проводять досудове розслідування стосовно 28-річної громадянки України, яка брала участь у діяльності незаконних збройних формувань так званої «ЛНР».

До цього контррозвідка встановила, що жінка перебувала в одному з підрозділів терористів, дислокованому в Луганську, займалася його матеріально-технічним забезпеченням. З березня 2017 року вона у розшуку за підозрою в причетності до діяльності терористичної організації та виїхала до Молдови.

Спецслужби цієї країни, за інформацією СБУ, виявили пособницю бойовиків. Її оголошено небажаною особою в Молдові та передано українським правоохоронцям.

За рішенням суду, до завершення досудового розслідування правопорушниця перебуватиме під вартою. Їй інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.