На Луганщині судитимуть терористку, яку Україні видала Молдова

У Луганській області слідчі СБУ проводять досудове розслідування стосовно 28-річної громадянки України, яка брала участь у діяльності незаконних збройних формувань так званої «ЛНР».

До цього контррозвідка встановила, що жінка перебувала в одному з підрозділів терористів, дислокованому в Луганську, займалася його матеріально-технічним забезпеченням. З березня 2017 року вона у розшуку за підозрою в причетності до діяльності терористичної організації та виїхала до Молдови.

Спецслужби цієї країни, за інформацією СБУ, виявили пособницю бойовиків. Її оголошено небажаною особою в Молдові та передано українським правоохоронцям.

За рішенням суду, до завершення досудового розслідування правопорушниця перебуватиме під вартою. Їй інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-центру СБУ