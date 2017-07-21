На Донеччині впродовж тижня троє дітей випали з вікон житлових будинків

Внаслідок падіння діти отримали тілесні ушкодження різного ступеню і перебувають в лікарні.

На жаль, причиною нещасних випадків стало безвідповідальне відношення батьків до відкритих вікон у багатоповерхівках.

З приходом спекотних днів багато громадян рятуються від жари, відкриваючи вікна та сподіваючись, що протимоскітні сітки захистять дітей від випадіння. Так, лише за останній тиждень на Донеччині зафіксовано три випадки випадіння дітей з вікон багатоповерхівок. На жаль, Часів Яр, не став винятком.

Так, вчора мати дівчинки, якій ще не виповнилось і двох рочків, на хвилинку вийшла з кімнати, залишивши дитину на столику для годування, що стояв поблизу відкритого вікна. Опершись на москітну сітку, дитина випала з четвертого поверху. Дівчинка у важкому стані перебуває в реанімаційному відділенні. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події та проводять подальшу перевірку.

Декількома днями раніше двоє дівчаток з Лиману та Слов’янську також випали з вікон, опершись на москітну сітку.

Поліцейські звертаються до батьків із закликом: будьте пильними, не залишайте дітей без нагляду. Дитяча цікавість може призвести до страшних наслідків. Ні в якому разі не ставте предмети меблів (годувальний стіл, диван, крісло) поблизу вікон. Оскільки це дасть можливість дитині самостійно добратися до вікна.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області