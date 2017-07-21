У Харкові з балкону на 5-поверсі випав чоловік

Подія сталася на вулиці Дружби Народів в Київському районі.

До поліції надійшло повідомлення про те, що 48-річний харків’янин випав з балкону власної квартири, розташованої на п'ятому поверсі. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. При житті зловживав спиртними напоями.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Обставини події встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області