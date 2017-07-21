Поліція Миколаївщини розшукує водія, який втік з місця смертельної ДТП

18 липня о 06:15 в с. Парутине, Очаківського району на дорозі виявлено тіло 33-річного мешканця Миколаєва із тілесними ушкодженнями, характерними при автопригоді.

Зі свідчень товаришів попередньо встановлено, що вночі, 18 липня компанія чоловіків на березі Дніпробузького лиману неподалік с. Солончаки, вживала спиртні напої. Приблизно о пів на першу ночі загиблий пішов у невідомому напрямку. Товариші почали його розшукувати, зв’язувалися з ним по мобільному телефону, але чоловік не зміг сказати де конкретно він знаходиться, бо не зорієнтувався у місцевості.

Через деякий час зв'язок раптово обірвався і більше додзвонитись до чоловіка було неможливо.

Наразі правоохоронці встановлюють транспортний засіб та особу яка ним керувала, а також самі обставини дорожньо-транспортної події.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області