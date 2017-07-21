На Кіровоградщині поліція виявила чоловіка, який торгував зброєю

У ході оперативної закупівлі чоловік «реалізував» ручний протитанковий гранатомет, за який запросив грошові кошти у сумі 6 тисяч гривень.

«Продати» гранату і півсотні набоїв, попри наміри, не встиг. Вибухівку та боєприпаси у нього під час санкціонованих обшуків вилучили правоохоронці.



«Інформація про те, що непрацюючий мешканець Петрівського району підшукує «клієнтів», які б погодилися купити у нього зброю, вибухові пристрої та набої, надійшла до поліції наприкінці травня. У ході перевірки факт знайшов своє підтвердження. Громадянин, дотримуючись усіх можливих заходів перестороги, пропонував придбати у нього заборонені предмети за чималі гроші.

Домовившись про ціну «питання», підозрюваний вів покупця до лісосмуги, де і демонстрував «товар». Під час розрахунку грошові кошти до рук не брав. Страхуючи себе, просив покласти їх на картковий рахунок або ж до своєї сумки.

Після документування даного факту поліцейські не втрачали зловмисника з поля зору ні на мить. Так, у ході санкціонованих обшуків працівниками управління карного розшуку, слідчого управління та спецпризначенцями «КОРДу» під сидінням легкового автомобіля, який належить підозрюваному, було виявлено та вилучено предмет, схожий на гранату РГД-5 та запал до неї, а також півсотні набоїв, калібру 5,45 і 7,62 мм», - розповів т.в.о. начальника кримінальної поліції ГУНП в Кіровоградській області Володимир Хвостов.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження з ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Громадянину повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області