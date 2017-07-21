Житомирський домушник, що вистрибнув з вікна, причетний до 11 злочинів

Нагадаємо, днями житомирянка, повернувшись додому, застала в оселі злодія. Чоловік, намагаючись втекти, вистрибнув з вікна квартири на другому поверсі і серйозно травмувався.

Під час досудового розслідування вказаного факту поліцейські встановли причетність чоловіка до ще 11 крадіжок з помешкань жителів обласного центру.

2 травня студент технологічного університету, повернувшись після кількаденних вихідних до місця проживання в обласному центрі, виявив зламаний замок у вхідних дверях та відсутність 7 тисяч гривень.

15 травня 80-річна пенсіонерка у другій половині дня відлучилась з дому по справах, а коли повернулась, побачила відкриті двері власної квартири. Із дому зникли усі заощадження жінки – 30 тисяч гривень - та ювелірні прикраси. Загалом збиток склав до 49 тисяч гривень.

Із інших осель викрадались побутова техніка, посуд, інші вартісні речі.

- Загалом нині нами завдяки зібраним на місцях подій речовим доказам встановлено причетність молодика до 11 крадіжок, що сталися упродовж травня-червня 2017 року в обласному центрі, - повідомив начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – В усіх випадках спосіб проникнення ідентичний.

Відтак досудові розслідування проводяться за ч.3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

