У Рівному почастішали візити шахраїв до нещасних пенсіонерок

До поліції звернулася 71-річна жителька обласного центру. Зі слів пенсіонерки, близько 14 години до її оселі завітали дві невідомі жінки, які представились працівниками комунальної установи. Жінка не перевірила посвідчення і впустила незнайомок, аби ті звірили лічильники.

Після того, як жінки вийшли з квартири старенька виявила відсутність гаманця, у якому знаходилися кошти у сумі 525 гривень та пенсійне посвідчення.

Ще одне схоже повідомлення надійшло до поліції і від 72-річної рівнянки. У суботу до неї завітали чоловік із жінкою та почали просити про допомогу. Вони запевняли пенсіонерку, що їхні родичі потрапили у лікарню, і їм терміново потрібно розміняти американські долари.

Потерпіла достеменно не може пояснити, як саме віддала незнайомцям свої заощадження, проте була переконана, що взамін на гроші зловмисники залишили пенсіонерці три тисячі доларів. Коли оговталася, то ані іноземної валюти, ані власних коштів жінка не знайшла.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області