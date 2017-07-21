У Маріуполі шукають нелюда, який вбив двох жінок та підпалив оселю

Напередодні у багатоповерхівці Кальміуського району під час гасіння пожежі було виявлено трупи двох мешканок з ознаками насильницької смерті.

Поліція докладає максимум зусиль, щоб затримати зловмисника. Розгорнуто комплекс оперативно-пошукових заходів.

19 липня о 14-й годині на спецлінію 102 надійшло повідомлення від співробітників ДСНС про те, що у дев’ятиповерхівці в квартирі сталася пожежа.

Під час її локалізації було знайдено трупи мешканок Волноваського району 1987 та 1989 років народження, які винаймали житло.



Експерти встановили, що смерть могла настати внаслідок удушення, а в помешканні було виявлено сліди підпалу.

Прикмети ймовірного злочинця: зріст 175-185см, худорлявої статури, волосся русе.



Був одягнений: рожева футболка із надписом «LOUIS VUITTON» на ворітнику, джинси темно-синього кольору, кросівки із білою підошвою, на правій руці годинник з металу жовтого кольору.



Якщо вам відома особа розшукуваного або ви володієте інформацією щодо його місцезнаходження, повідомте про це за телефонами 098-234-23-34, 068-312-84-96 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

