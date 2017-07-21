У Бердянську поліція розслідує факт масового отруєння у дитячому таборі

У Бердянську, в одному з таборів відпочинку, на погіршення самопочуття поскаржилися понад двадцятеро дітлахів.

На місці події працює спеціальна комісія, до складу якої ввійшли лікарі та правоохоронці.

В одному з дитячих таборів, розташованих у Бердянську, у період з 15-го по 20-е липня 24 дитини поскаржилося на головний біль та нудоту. Перші симптоми було помічено через чотири дні після початку нової зміни. На теперішній час у таборі працює спеціальна комісія, до складу якої ввійшли медичні працівники та правоохоронці.

Спеціалісти встановлюють причину, що призвела до погіршення самопочуття дітлахів.

Стан дітей задовільний, їх життю нічого не загрожує. Проте всіх, хто відчув тривожні симптоми, буде поміщено під нагляд лікарів.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Триває досудове розслідування, про результати якого буде повідомлено окремо.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

