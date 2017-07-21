У Полтаві 29-річного чоловіка засуджено до довічного терміну ув’язнення

Довічне позбавлення волі отримав 29-річний полтавець, який у вересні 2016 року, застосовуючи зброю, вчинив розбійний напад та вбивство свого знайомого.

Про це повідомив в. о. начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи прокуратури Полтавської області Володимир Живило.

«З обрізом мисливської рушниці, який зберігав та носив без передбаченого законом дозволу, полтавець прийшов до знайомого, щоб придбати ще одну рушницю. Проте в гаражі гість напав на господаря, щоб заволодіти його майном», - розповів прокурор.

Реалізуючи свій умисел, він вистрілив у голову знайомого з обрізу, а потім завдав не менше 5 ударів ножем у шию. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Тим часом нападник поцупив із гаража 2 гладкоствольні мисливські рушниці, патронташ, набої, мобільний телефон, документи та інше майно на загальну суму понад 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, зазначений громадянин раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства при обтяжуючих обставинах. Після останнього звільнення з колонії відповідно до так званого «закону Савченко» полтавець перебував на волі не більше року. Обвинувальний акт щодо нього для розгляду по суті був направлений до суду у березні 2017 року.

Наразі вироком Октябрського районного суду Полтави (перша інстанція) чоловік засуджений за ч. 4 ст. 187 (розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), п. п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 (вбивство з корисливих мотивів, вчинене особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство), ч. 1 ст. 263 (придбання, носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу) та ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вогнепальної зброї) КК України.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області