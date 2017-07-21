У Дніпрі чоловіка засудили за звіряче вбивство літньої жінки

Вироком Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра 44-річного раніше судимого громадянина визнано винним у скоєнні злочину за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої).

Встановлено, що у лютому 2017 року між обвинуваченим та матір’ю співмешканки на побутовому ґрунті виникла сварка, в результаті якої обурений чоловік наніс 78-річній жінці численні удари руками та ногами по голові та декілька ударів головою об підлогу. Від одержаних травм жінка померла у лікарні.

Свою вину зловмисник визнав частково. Обвинувачення у кримінальному провадженні підтримувалось Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1.

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 8 років 6 місяців позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Дніпропетровської області