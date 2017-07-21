У Києві судитимуть молоду власницю підпільного казино

Київською місцевою прокуратурою №8 скеровано до суду обвинувальний акт відносно організаторки підпільного грального закладу, що діяло в одному з приміщень на проспекті Перемоги у Солом’янському районі столиці.

Як вже повідомлялось, на початку червня 2017 року столичні правоохоронці виявили підпільне казино, де під час обшуку вилучили 7 гральних столів, 2 тис. фішок для проведення азартних ігор "Покер", "Блек-джек", а також грошові кошти у сумі 12 тис. грн та 700 дол. США.

Організатором «тіньового» бізнесу виявилась 29-річна киянка. З’ясувалося, що жінка взяла в оренду нежитлове приміщення та облаштувала його під казино, діяльність якого здійснювалася із дотриманням заходів конспірації. Крім того, щоб мінімізувати ризик бути викритою правоохоронцями, зловмисниця щомісяця винаймала нових працівників.

Наразі слідством здобуто беззаперечні докази вчинення вказаною особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України (зайняття гральним бізнесом).

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області