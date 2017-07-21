На Волині суд заарештував продавця "живого товару" до Туреччини

На Волині суд заарештував продавця "живого товару" до Туреччини

23:30 21.07.2017
На Волині суд заарештував продавця "живого товару" до Туреччини

Завдяки злагодженій роботі працівників оперативних та слідчих підрозділів Головного управління Національної поліції у Волинській області під процесуальним керівництвом прокуратури області у місті Одеса затримано та доставлено до Луцького міськрайонного суду громадянина, який за попередньою змовою з підозрюваним, котрого на початку липня затримали у аеропорту "Львів", вербував та переправляв українок до Республіки Туреччина задля сексуальної експлуатації.

Сьогодні за клопотанням сторони обвинувачення чоловіку обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 240 тис. грн.

За торгівлю людьми (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 149 КК України) обом вербувальникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк  від п'яти до дванадцяти років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області

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