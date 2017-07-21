На Тернопільщині засуджено рецидивіста, який порізав дружину та її сестру

Завдяки принципової позиції прокурорів Теребовлянської місцевої прокуратури Теребовлянським районним судом ухвалено вирок про засудження сорока трирічного жителя того ж міста на 7 років позбавлення волі за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Неодноразово судимий за вчинення злочинів проти життя та здоров’я колишній мешканець АР Крим з послужним списком судимостей під час відбування покарання через соціальні мережі познайомився з черговою своєю жертвою. Жінка у місцях позбавлення волі узаконила їхні відносини, а згодом зареєструвала його у власному помешканні.

Улітку 2016 року винуватець заподіяв своїй дружині та її сестрі загалом понад 10 ножових поранень в ділянку грудної клітки та живота, спричинивши при цьому обом тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння, а потім вживав алкоголь через невдачі у шлюбі.

Злочинець з’явився до правоохоронних органів, але у процесі судового розгляду намагався уникнути кримінальної відповідальності, стверджуючи про, начебто, стан душевного хвилювання, який сприяв такій його кримінальній поведінці.

Унаслідок принципової, законної та обґрунтованої позиції прокурорів суд обрав для винуватця реальне покарання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області