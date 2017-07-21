У Дніпрі патрульні поліції допомогли дівчинці, яка загубилась

До патрульного екіпажу на вулиці Бєляєва звернулися громадяни з проханням допомогти. Як з’ясувалося, на узбіччі дороги вони виявили 5-річну дівчинку, яка загубилася.

Поліцейські поспілкувалися з дитиною.

Дівчинка розповіла патрульним, що разом із братами на дитячому велосипеді поїхала на пляж, проте на зворотному шляху відстала від них і загубилася. Від допомоги чоловіка, який під’їхав до неї на авто, дитина відмовилася, а от і з поліцейськими залюбки пішла на контакт.

Дівчинка сказала, як її звуть та де вона живе.

Інспектори малечу заспокоїли, разом із велосипедом взяли в патрульне авто та повернули додому. Там на неї вже чекала схвильована бабуся. Жінка була дуже вдячна патрульним за допомогу.

За матеріалами прес-служби патрульної поліції Дніпра