На Харківщині поліцейські вивели з лісу двох заблукалих дівчат та хлопчика
На Харківщині поліцейські вивели з лісу двох заблукалих дівчат та хлопчика
На Харківщині працівники поліції допомогли неповнолітнім, які заблукали у лісі
У селищі Проходи Дергачівського району троє місцевих жителів - 18 та 15-річні дівчата і 16-річний хлопчик, вирішили піти на ставок через ліс.
Діти кілька годин блукали лісом та не могли знайти дорогу додому.
Неповнолітні подзвонили з мобільного телефону в поліцію та попросили про допомогу. Вони розповіли, що знаходяться поблизу стовпчика з номером, яким відмічений лісовий квадрат.
На виклик виїхали працівники Дергачівського відділу поліції спільно з лісничим.
Вони швидко розшукали дітей та повернули додому.
З батьками та підлітками поліцейські провели профілактичні бесіди, аби уникнути подібних випадків в майбутньому.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області