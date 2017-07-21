На Харківщині поліцейські вивели з лісу двох заблукалих дівчат та хлопчика

На Харківщині працівники поліції допомогли неповнолітнім, які заблукали у лісі

У селищі Проходи Дергачівського району троє місцевих жителів - 18 та 15-річні дівчата і 16-річний хлопчик, вирішили піти на ставок через ліс.

Діти кілька годин блукали лісом та не могли знайти дорогу додому.

Неповнолітні подзвонили з мобільного телефону в поліцію та попросили про допомогу. Вони розповіли, що знаходяться поблизу стовпчика з номером, яким відмічений лісовий квадрат.

На виклик виїхали працівники Дергачівського відділу поліції спільно з лісничим.

Вони швидко розшукали дітей та повернули додому.



З батьками та підлітками поліцейські провели профілактичні бесіди, аби уникнути подібних випадків в майбутньому.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

