Поліція перекрила потужний канал відправки "живого товару" до Ізраїлю

Працівниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Дніпропетровській області спільно з міжрайонним оперативно-розшуковим відіділом (м. Харків) оперативно-розшкувого управління СхРУ Державної прикордонної служби України перекрито канал міжнародної поставки «живого товару» до міста Хайфа, держави Ізраїль.

Поліцейські не допустили вивезення в сексуальне рабство шістьох громадянок України. Окрім цього правоохоронці перекрили функціонування двох борделів на території Запоріжжя.

Поліцейські викрили та припинили протиправну діяльність чоловіка та жінки, 1960 та 1968 років народження, раніше не судимих, жителів Запорізької області, які впродовж 2014-2017 років, займалися злочинною діяльністю.



Шляхом обману, використовуючи уразливий стан потенційних жертв, жінок вербували та утримували у місцях розпусти, де вони надавали сексуальні послуги.

Дівчат підшукували через оголошення в мережі Інтернет, пропонуючи роботу у сфері надання ескорт-послуг. Вікова категорія майбутніх «жриць кохання» була від 18 до 30 років. Злочинці набирали жінок з Дніпропетровської та Запорізької областей.



Після оформлення всіх відповідних документів їх у подальшому переправляли через аеропорти Запоріжжя, Харкова та Бориспіль(Київ) до Ізраїлю. За кожну «жертву» та свої злочинні діяння зловмисники отримували від 500 до 1000 доларів США.

На території Ізраїлю дівчат примушували надавати сексуальні послуги, всі кошти, які були «зароблені» у сексуальному рабстві відбиралися сутенерами, дівчата не мали змоги повернутися на Батьківщину.

Працівниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, спільно з міжрайонним оперативно-розшуковим відіділом (м. Харків) оперативно-розшкувого управління СхРУ Державної прикордонної служби України проведено 8 обшуків, у ході яких вилучені речові докази, які підтверджують факти злочинної діяльності та налагоджену схему торгівлі_людьми.



Зловмисників затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою, здійснюється досудове розслідування.



Наразі вживаються заходи щодо встановлення корупційних зв’язків та організаторів злочинної групи на території Ізраїлю. Також, встановлюються інші потерпілі, з метою документування всіх фактів злочинної діяльності.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

