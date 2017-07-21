У Києві на крадіжці гаманця попалися дві молоді дівчини

У Києві на крадіжці гаманця попалися дві молоді дівчини

10:20 21.07.2017
У Києві на крадіжці гаманця попалися дві молоді дівчини

Столичні оперативники затримали за крадіжку двох зловмисниць.

Скориставшись неуважністю чоловіка, вони вкрали з його спортивної сумки гаманець із грішми та особисті речі.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців, двох співучасниць затримали на місці злочину.

Подія сталася на вулиці Жилянській. Співробітники поліції, які відпрацьовували територію Голосіївського району столиці, помітили двох дівчат, які непомітно для перехожого витягли із його спортивної сумки гаманець та інші речі.

Оперативники відразу відреагували та затримали співучасниць злочину. Правоохоронці з'ясували, що одна із зловмисниць неповнолітня, а друга співучасниця 21-річна уродженка Закарпатської області.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Фігуранткам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Окрім цього, правоохоронці перевіряють причетність зловмисниць до аналогічних злочинів у Голосіївському районі столиці.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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