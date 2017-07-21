На Луганщині засуджено торгівця важкими наркотиками

Старобільською місцевою прокуратурою підтримано державне (публічне) обвинувачення у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів).

Розслідуванням встановлено, що у жовтні 2016 року, перебуваючи в м. Рубіжне Луганської області, маючи умисел на незаконний збут в місця позбавлення волі особливо небезпечних наркотичних засобів, мешканець міста придбав наркотичний засіб (канабіс) та зберігав його за місцем свого мешкання.

У березні поточного року чоловік прибув до міста Старобільськ та передав на ім’я ув’язненого паперовий згорток, у якому було виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, та скляний флакон з прозорою рідиною, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежений – метадон.

Вироком Старобільського районного суду мешканця міста Рубіжне визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області