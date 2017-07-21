У Херсоні рецидивіста засуджено за жорстоке вбивство

Злочин стався у жовтні 2015 року на території лісосмуги, розташованої на розі вул. Паровозної та Миколаївського шосе в Херсоні. Перехожі виявили тіло невідомого чоловіка зі слідами насильницької смерті, закидане гілками та сміттям.

У загиблого були ножові поранення шиї та грудної клітини. Поліцейські встановили особу чоловіка. Ним виявився 32-річний безробітний херсонець. Оперативники перевірили коло рідних та знайомих жертви.

Востаннє потерпілого бачили біля під’їзду, де проживала його колишня співмешканка. Під час бесіди з жінкою з’ясувалося, що чоловік дійсно був у неї в гостях, але вони посварилися і він пішов з оселі разом з її квартирантом.

Після цього вона його не бачила.

Оперативники встановили особу квартиранта. Ним виявися 40-річний житель Запорізької області, раніше судимий за умисне вбивство, грабежі та крадіжки.

Чоловік зізнався у скоєнні вбивства херсонця. Квартирант пояснив, що посварився з потерпілим, тому що той ображав свою колишню співмешканку.

Раніше судимий попросив гостя вийти з ним на вулицю, щоб поговорити по-чоловічому.

У лісосмузі зловмисник дістав ніж та наніс потерпілому кілька ударів, після чого добив його ногами. Закидавши тіло гілками та листям, він повернувся до орендованої квартири і сказав жінці, що колишній співмешканець більше її не потурбує.

Після чого вони продовжили вживати спиртні напої.



Було відкрите кримінальне провадження за ч.2 п.13 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Згідно з вироком Херсонського міського суду чоловіка визнано винним у скоєні умисного вбивства та призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.



За матерілами ВК ГУНП у Херсонській області

