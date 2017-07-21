У Харкові до шпиталю привезли вагітну жінку із тяжким наркотичним отруєнням

У Харкові до шпиталю привезли вагітну жінку із тяжким наркотичним отруєнням

11:00 21.07.2017
У Харкові до шпиталю привезли вагітну жінку із тяжким наркотичним отруєнням

О 9:00 з приймального відділення 4-ї міської лікарні до Московського відділу поліції надійшло повідомлення про доставляння 33-річної вагітної харків’янки з наркотичним отруєнням у важкому стані.Стало відомо, що жінка протягом тривалого часу вживала наркотики, вела антигромадський спосіб життя та навіть, знаходячись на 37 тижні вагітності робила ін’єкції наркотичної речовини - насіння маку. Майбутня мати не помітила, що дитина майже тиждень не подає ознак життя. В результаті у жінки розвився некроз та остання впала у кому.

В теперішній час жінка зі стану коми не вийшла та знаходиться в реанімації.

Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Проводиться перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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