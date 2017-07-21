На Закарпатті 12-річний хлопчик трагічно загинув у басейні

Співробітники Перечинського відділення поліції вивчають обставини смерті 12-річного хлопчика з Київської області на базі відпочинку в с. Лумшори. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Вчора, 20 липня, на службу «102» надійшло повідомлення від лікаря «швидкої допомоги», що ним констатовано смерть неповнолітнього в с. Лумшори Перечинського району. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що загиблий – 12-річний житель м. Біла Церква Київської області.

Хлопчик приїхав на Закарпаття в складі туристичної групи у складі 27 дітей та 3 вихователів. Діти на момент інциденту знаходилися на базі відпочинку у басейні.

Свідки пояснили правоохоронцям, що в метушні не одразу побачили, що потерпілий потребує допомоги. На час приїзду медиків дитина померла. Співробітники Перечинського відділення поліції вивчають обставини та причини смерті хлопчика.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 п. 2 ст. 115 ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області