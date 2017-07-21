На Закарпатті 12-річний хлопчик трагічно загинув у басейні

На Закарпатті 12-річний хлопчик трагічно загинув у басейні

11:20 21.07.2017
На Закарпатті 12-річний хлопчик трагічно загинув у басейні

Співробітники Перечинського відділення поліції вивчають обставини смерті 12-річного хлопчика з Київської області на базі відпочинку в с. Лумшори. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Вчора, 20 липня, на службу «102» надійшло повідомлення від лікаря «швидкої допомоги», що ним констатовано смерть неповнолітнього в с. Лумшори Перечинського району. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що загиблий – 12-річний житель м. Біла Церква Київської області.

Хлопчик приїхав на Закарпаття в складі туристичної групи у складі 27 дітей та 3 вихователів. Діти на момент інциденту знаходилися на базі відпочинку у басейні.

Свідки пояснили правоохоронцям, що в метушні не одразу побачили, що потерпілий потребує допомоги. На час приїзду медиків дитина померла. Співробітники Перечинського відділення поліції вивчають обставини та причини смерті хлопчика.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 п. 2 ст. 115 ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.