На Львівщині поліція взяла на хабарі директора вищого навчального закладу

На Львівщині поліція взяла на хабарі директора вищого навчального закладу

18:00 21.07.2017
На Львівщині поліція взяла на хабарі директора вищого навчального закладу

Як встановили працівники Управління захисту економіки у Львівській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури, під час вступної кампанії керівник «вишу» вимагав у абітурієнта кошти за вступ до навчального закладу.

За двісті доларів США посадовець обіцяв абітурієнту посприяти у прийомі документів та у зарахуванні його на навчання у вказаний навчальний заклад за спеціальністю, пов’язаною із комп’ютерним програмуванням.

Правоохоронці викрили посадовця під час отримання коштів. У подальшому оперативники виявили у робочому кабінеті директора та вилучили грошові готівкові кошти в сумі шістсот доларів США, походження яких з’ясовується.

Працівники слідчого управління відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) КК України.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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