Поліцейські Львівщини затримали серійного викрадача велосипедів

Поліцейські Львівщини затримали серійного викрадача велосипедів

23:00 21.07.2017
Поліцейські Львівщини затримали серйного викрадача велосипедів

У Яворівський відділ поліції  звернулася 45-річна жителька міста Новояворівськ. Жінка повідомила, що з загального коридору будинку, де вона мешкає, викрали велосипед «Кетлер», вартість якого становить близько 4 000 гривень.

Як встановили правоохоронці, до цієї крадіжки, а також до викрадення ще п’яти велосипедів причетний раніше судимий 21-річний місцевий мешканець. Речові докази у нього вилучено.

За цими фактами відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Санкція статті передбачає покарання включно до позбавлення волі на строк до п’яти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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