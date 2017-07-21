У Львові поліцейські виявили чоловіка, який погрожував підірвати будинок

Оглянувши будинок та прилеглу територію, ніяких вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили, особу «підривника» встановили.

У Галицький відділ поліції напередодні о 21:10 надійшло повідомлення від оператора «гарячої лінії» міста Львова про те, що до них зателефонував невідомий чоловік та заявив, що він перебуває у квартирі одного з будинків по вулиці Глібова у Львові, має з собою чотири кілограми тротилу та збирається підірвати його.