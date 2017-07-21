У Львові поліцейські виявили чоловіка, який погрожував підірвати будинок
У Львові поліцейські виявили чоловіка, який погрожував підірвати будинок
Оглянувши будинок та прилеглу територію, ніяких вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили, особу «підривника» встановили.
У Галицький відділ поліції напередодні о 21:10 надійшло повідомлення від оператора «гарячої лінії» міста Львова про те, що до них зателефонував невідомий чоловік та заявив, що він перебуває у квартирі одного з будинків по вулиці Глібова у Львові, має з собою чотири кілограми тротилу та збирається підірвати його.
На місці події працювали експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Оглянувши будинок та прилеглу територію, ніяких вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.
Разом з тим, поліцейські встановили, що на «гарячу лінію» телефонував 35-річний львів’янин, котрий перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. санкція статті передбачає покарання – від двох до шести років позбавлення волі.
Проводиться досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області