У Львові поліцейські виявили чоловіка, який погрожував підірвати будинок

У Львові поліцейські виявили чоловіка, який погрожував підірвати будинок

12:00 21.07.2017
У Львові поліцейські виявили чоловіка, який погрожував підірвати будинок

Оглянувши будинок та прилеглу територію, ніяких вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили, особу «підривника» встановили.

У Галицький відділ поліції напередодні о 21:10 надійшло повідомлення від оператора «гарячої лінії» міста Львова про те, що до них зателефонував невідомий чоловік та заявив, що він перебуває у квартирі одного з будинків по вулиці Глібова у Львові, має з собою чотири кілограми тротилу та збирається підірвати його.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Оглянувши будинок та прилеглу територію, ніяких вибухонебезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Разом з тим, поліцейські встановили, що на «гарячу лінію» телефонував 35-річний львів’янин, котрий перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. санкція статті передбачає покарання – від двох до шести років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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