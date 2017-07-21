На Харківщині випадковий перехожий у лісосмузі натрапив на тіло людини
На Харківщині випадковий перехожий у лісосмузі натрапив на тіло людини
На Харківщині виявлено тіло чоловіка.
Повідомлення про подію надійшло до Коломацького відділення поліції о 09:35 від начальника залізничної станції «Коломак».
55-річний чоловік у лісосмузі, розташованій поблизу села Шелестове, виявив тіло невідомого, віком близько 50-55 років.
Видимих ознак насильницької смерті на тілі чоловіка правоохоронці не виявили.
Зараз вживаються заходи щодо встановлення його особи.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінальної кодексу України.
Всі обставини події з’ясовуються.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області