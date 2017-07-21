На Харківщині випадковий перехожий у лісосмузі натрапив на тіло людини

На Харківщині випадковий перехожий у лісосмузі натрапив на тіло людини

16:20 21.07.2017
На Харківщині випадковий перехожий у лісосмузі натрапив на тіло людини

На Харківщині виявлено тіло чоловіка.

Повідомлення про подію надійшло до Коломацького відділення поліції  о 09:35 від начальника залізничної станції «Коломак».

55-річний чоловік у лісосмузі, розташованій поблизу села Шелестове, виявив тіло невідомого, віком близько 50-55 років.

Видимих ознак насильницької смерті на тілі чоловіка правоохоронці не виявили.

Зараз вживаються заходи щодо встановлення його особи.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінальної кодексу України.

Всі обставини події з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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