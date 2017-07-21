На Житомирщині матір засуджено за недогляд трьх маленьких дітей

Новоград-Волинською місцевою прокуратурою забезпечено публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом залишення матір’ю своїх малолітніх дітей взимку без їжі та зачиненими у будинку без опалення, що сталося у Пулинському районі.

Вироком Червоноармійського районного суду 26-річну жінку визнано винною у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.1 ст. 135 (залишення у небезпеці) КК України та призначено покарання – один рік позбавлення волі з іспитовим строком на один рік.

Йдеться про те, що мати трьох малолітніх дітей, віком 3, 6 та 8 років, залишивши їх на свого чоловіка, поїхала одержувати соціальну виплату на дітей до іншого села. Одержавши гроші, не поспішила додому, а пішла до знайомих, а потім – до родичів.

Не став перейматися турботою про малолітніх дітей і чоловік. Зачинивши їх у семиградусний лютневий мороз у будинку без опалення та їжі, того ж дня вирушив за дружиною до родичів, де спільно гостювали декілька днів.

За матеріалами судового слідства, у хаті, де залишилися замкнені діти, були «олія і крупа, хліба не було… відсутність постелі, посуду, холод, бруд». За таких умов вони перебували майже дві доби, аж поки сусіди не забили на сполох та викликали представників сільської ради, які відімкнули будинок. Унаслідок такого «піклування» та переохолодження малолітні діти захворіли та потрапили лікарні.

За позовом органу опіки та піклування Пулинської райдержадміністрації, рішенням суду дітей відібрано у матері, без позбавлення її батьківських прав. На даний час усі вони перебувають у комунальній установі обласної ради - центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

За матеріалами прес-служби прокуратури Житомирської області