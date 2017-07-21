На Донеччині троє поліцейських катували людей та створили злочинну схему

На Донеччині троє поліцейських катували людей та створили злочинну схему

12:20 21.07.2017
На Донеччині троє поліцейських катували людей та створили злочинну схему

Cлідчими Слідчого управління прокуратури Донецької області спільно зі співробітниками Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Головного управління Національної поліції в Донецькій області затримано у порядку статті 208 КПК України трьох дільничних офіцерів сектору превенції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Завдяки вжитим спільним заходам, слідству вдалося встановити, задокументувати та ліквідувати створену поліцейськими злочинну схему штучного покращення показників службової діяльності. 

Установлено, що правоохоронці з метою підвищення своїх показників у роботі з виявлення та розкриття кримінальних та адміністративних правопорушень, систематично фабрикували докази винуватості осіб у кримінальних провадженнях. Зокрема, передавали наркозалежним особам наркотики для подальшого їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, зафіксовано факти побиття та катування затриманих осіб. Так, правоохоронці, перебуваючи у приміщенні одного з дільничних пунктів поліції, спонукали затриманого взяти на себе відповідальність за кримінальне правопорушення, якого той не скоював. Отримавши відмову від затриманого,  поліцейські побили його гумовим кийком по голові, тулубу, рукам та ногам.

На даний час досудове розслідування за ч.2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) КК України продовжується.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
06.07.2017
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Соціальні мережі, кібератаки та гібридні війни
06.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.