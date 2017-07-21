На Донеччині троє поліцейських катували людей та створили злочинну схему

Cлідчими Слідчого управління прокуратури Донецької області спільно зі співробітниками Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Головного управління Національної поліції в Донецькій області затримано у порядку статті 208 КПК України трьох дільничних офіцерів сектору превенції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Завдяки вжитим спільним заходам, слідству вдалося встановити, задокументувати та ліквідувати створену поліцейськими злочинну схему штучного покращення показників службової діяльності.

Установлено, що правоохоронці з метою підвищення своїх показників у роботі з виявлення та розкриття кримінальних та адміністративних правопорушень, систематично фабрикували докази винуватості осіб у кримінальних провадженнях. Зокрема, передавали наркозалежним особам наркотики для подальшого їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Крім того, зафіксовано факти побиття та катування затриманих осіб. Так, правоохоронці, перебуваючи у приміщенні одного з дільничних пунктів поліції, спонукали затриманого взяти на себе відповідальність за кримінальне правопорушення, якого той не скоював. Отримавши відмову від затриманого, поліцейські побили його гумовим кийком по голові, тулубу, рукам та ногам.

На даний час досудове розслідування за ч.2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) КК України продовжується.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області