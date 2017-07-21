Прокуратура оскаржить вирок нелюду, який вбив фермера та поранив правоохоронця

Прокуратура Харківської області оскаржує вирок 45-річному фермеру в частині виправдання за спробу посягання на життя правоохоронця.

Нагадаємо, трагедія сталася ще у вересні 2014 року. Правоохоронець отримав вогнепальне поранення під час з’ясування стосунків двох фермерів. Правоохоронці прибули за викликом до приміщення контори одного із сільгосппідприємств у с. Радгоспне Близнюківського району. Заявник скаржився на погрози вбивство м від бізнес-партнера.

Під час розмови фермера та міліціонерів до контори увірвався п’яний обвинувачуваний та пострілом в груди вбив фермера. Потім вистрілив в одного міліціонера та повернув зброю у бік другого. Проте вже третій постріл влучив у стелю, бо правоохоронці схопили рушницю і затримали зловмисника.

За інформацією в.о. начальника відділу прокуратури області Станіслава Пієва, у липні поточного року Лозівський міськрайонний суд виправдав чоловіка у звинуваченні в посяганні на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України). Разом з тим суд визнав фермера винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Прокуратура вимагала довічного ув’язнення за скоєні особливо тяжкі умисні злочини. Однак суд повірив аргументам підсудного, який стверджував, що 2-й та 3-й постріли сталися випадково. У той же час, на стадії досудового розслідування проведені балістична експертиза та слідчі експерименти за участю обвинувачуваного та свідків не підтверджують випадковість пострілів.

«Не погодившись з виправдувальним вироком суду за ст. 348 КК України та занадто м'яким покаранням, призначеним за ч. 1 ст. 115 КК України прокуратура звернулася до апеляційної інстанції", - підкреслив С. Пієв.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області