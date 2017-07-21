У Дніпрі ряувальники винесли з палаючої квартири літню жінку

О 19:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в 9-ти поверховому житловому будинку, провулок Парусний, Новокодацького району міста Дніпро.

До місця події відразу були направлені рятувальники 2-ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що в житловій кімнаті квартири на 8 поверсі знаходиться осередок пожежі. Пожежні-рятувальники відразу приступили до ліквідації пожежі та пошуку можливих постраждалих.

У квартирі, де виникла пожежа, знаходилася жінка 1935 року народження, яка не могла самостійно вийти. Вогнеборці по сходовій клітці винесли на ношах літню жінку до автомобіля швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

О 20:00 пожежа локалізована, о 20:18 - ліквідована.

Вогнем знищено диван та домашнє майно на загальній площі 30 кв м.

Причину пожежі та обставини події з’ясовують співробітники правоохоронних органів.

Всього до ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 8 чоловік особового складу, у зв’язку з сильним задимленням вогнеборці ліквідували пожежу в складі ланки газодимозахисної служби.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області