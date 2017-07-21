У Кременчуці під час потрійної ДТП поранену жінку затисло у салоні

О 20:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на пр-ті Лесі Українки, що в Автозаводському районі м. Кременчук.

Бійці ДСНС, які прибули на виклик, встановили, що зіткнулися автомобілі «Рено Кенго», «Тойота Камрі» та ВАЗ-21099. В результаті ДТП пасажир автомобіля ВАЗ-21099 отримала тілесні ушкодження і була заблокована в салоні авто. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували постраждалу та передали працівникам Екстреної медичної допомоги.

До проведення робіт з деблокування залучалися рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області