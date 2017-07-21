У Харкові правоохоронці викрили групу нелегальних мігрантів

У Харкові правоохоронці викрили групу нелегальних мігрантів

17:30 21.07.2017
У Харкові правоохоронці викрили групу нелегальних мігрантів

Вчора працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Харківській області виявили п’ять осіб без будь-яких документів, що посвідчують особу та законність перебування на території України.

Зі їх слів, вони є громадянами республіки Бангладеш та прибули на територію України поза пунктом пропуску державного кордону з метою подальшого транзитного проїзду до країн Європейського союзу.

Виявлені особи передані співробітникам Головного управління Департаменту міграційної служби України в Харківській області для подальшого притягнення до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) КУпАП та вирішення питання про примусове повернення з України до країни походження.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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