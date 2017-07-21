В Ужгороді поліцейські розшукали та затримали ініціатора кривавої різанини
В Ужгороді поліцейські розшукали та затримали ініціатора кривавої різанини
Поліцейські розшукали жителя обласного центру, який переховувався від слідства за фактом нанесення ножових поранень ужгородцю.
Правоохоронці Ужгородського відділу поліції ведуть розслідування справи щодо нанесення тілесних ушкоджень 38-річному ужгородцю.
Підозрюваний у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження), 30-річний ужгородець тричі вдарив ножем в живіт і груди 38-річного потерпілого.
Подія сталася поблизу зупинки на вулиці Минайській в обласному центрі.
Винуватець втік, а потерпілого швидка доставила до міської лікарні.
У ході оперативно-розшукових заходів полісмени встановили особу підозрюваного в злочині і затримали ужгородця та помістили його в ізолятор тимчасового тримання під вартою.
Слідство у справі триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області