На Луганщині не уникне відповідальності водій-втікач з місця ДТП

На Луганщині не уникне відповідальності водій-втікач з місця ДТП

19:32 21.07.2017
На Луганщині не уникне відповідальності водій-втікач з місця ДТП

У м. Сєвєродонецьк на перехресті просп. Хіміків та ш. Будівельників невідомий водій на автомобілі «ВАЗ 2103» не надавши перевагу у русі скоїв зіткнення з 59-річним велосипедистом.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження.

Водій «ВАЗу» з місця події зник. У ході проведення розшукових заходів співробітники Сєвєродонецького відділу поліції спільно з бійцями БПСПОП "Луганськ-1" у скоєнні даного кримінального правопорушення викрили 42-річного чоловіка.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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