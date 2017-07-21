Київська поліція затримала підозрюваного у вбивстві піврічної давнини

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Подія трапилась півроку тому: до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що у колодязі тепломережі на вулиці Привокзальній лежить без ознак життя чоловік із проникаючим ножовим пораненням живота.

На місце події негайно виїхали патрульні та слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції.



Працівники карного розшуку розпочали пошуки особи, яка вчинила тяжкий злочин. У результаті розшуковці встановили та затримали 46-річного мешканця Полтавської області.

Затриманий розповів: під час розпивання алкогольних напоїв із товаришем виник конфлікт, який переріс у бійку. Схопивши ножа, правопорушник кілька разів ударив у живіт чоловіку.



У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, затриманому обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

