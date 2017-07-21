Київські оперативники затримали досвідченого кишенькового злодія

Київські оперативники затримали досвідченого кишенькового злодія

20:00 21.07.2017
Київські оперативники затримали досвідченого кишенькового злодія

Шевченківські правоохоронці затримали «на гарячому» крадія гаманців у пасажирів громадського транспорту.

Раніше неодноразово судимий зловмисник обирав маршрути тролейбусів із найжвавішим потоком людей. Проте чоловік не здогадувався, що за його діями слідкують правоохоронці.

Відпрацьовуючи територію, співробітники оперативно-пошукового відділу помітили підозрілого чоловіка та вирішили прослідкувати за його діями.

Прямуючи за ним у тролейбус, поліцейські побачили, як незнайомець витяг із сумки пасажирки гаманець та збирався вийти на наступній зупинці. Однак оперативники зреагували і затримали зловмисника із речовим доказом.

Це 46-річний місцевий мешканець, раніше судимий за грабіж та крадіжки. У подальшому у чоловіка вилучили речові докази та доставили його до управління поліції.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. На даний час затриманому оголошено про підозру у вчиненні правопорушення та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 3-х років позбавлення

волі.
Зараз перевіряється інформація про причетність затриманого до аналогічних злочинів на території району та міста.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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