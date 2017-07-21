У Полтаві 95-річний дідусь випав з вікна багатоповерхівки

У Полтаві загинув пенсіонер унаслідок падіння з дев’ятого поверху багатоповерхівки

Повідомлення про виявлення тіла 95-річного чоловіка біля будинку по вулиці Степового Фронту надійшло близько 09:45 21-го липня.



Прибувши на місце, медики констатували смерть чоловіка від численних тілесних ушкоджень, характерних від падіння з висоти.



Під час виїзду слідчо-оперативної групи Полтавського віддлу поліції встановлено, що чоловік проживав на 9-му поверсі даного будинку та випав з вікна.



Поліцейськими проводиться перевірка та встановлюються обставини смерті.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

