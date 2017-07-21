У річці через Чортків другий випадок утоплення на одному місці за мисяць

Ще одне життя забрала річка Серет у Чорткові. У річці Серет, що проходить через Чортків, втопився чоловік, 1984 року народження. Він віддав своє життя, рятуючи дев'ятирічного хлопчика.

За словами заступника начальника Чортківського відділу поліції Віктора Василика, цього місяця це вже вдруге на тому ж самому місці гинуть люди. 11 липня під мостом потонули рибалка та дванадцятирічний хлопчик.

А вчора водяна стихія забрала чергову жертву. Дитина відпочивала разом з мамою на березі річки. Хлопчик пішов купатися і раптово почав тонути. На допомогу малолітньому кинувся місцевий житель. Йому вдалося виштовхнути дитину на мілину, але самому вибратися з водяного виру не вистачило сил.

Тіло загиблого дістали рятувальники. Віктор Василик каже, що місце, де полюбляють відпочивати чортківчани, не є офіційним пляжем. Вздовж річки працюють рятувальники, але встежити за усіма не реально. Глибина річки у межах півтора-двох метрів, але саме під мостом утворюється коловорот, який затягує людей у ями.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області