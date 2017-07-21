Керівника підприємства на Закарпатті судитимуть за привласнення коштів

Хустською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника одного з підприємств Іршавського району, який незаконно заволодів коштами місцевого бюджету на загальну суму майже 50 тис.грн.

Як повідомили в Хустській місцевій прокуратурі, попередньо встановлено, що керівник підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом укладення з договору на виконання ремонтних робіт доріг з однією із сільських рад Іршавського району, вніс завідомо недостовірні відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт.

Вищевказані дії службової особи кваліфікуються за ч.2 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

Також варто зазначити, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України, відповідно до примітки ст.45 КК України відноситься до корупційних злочинів.

Згідно санкції вищенаведених статей Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі на строк до 5 років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю до 3 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області