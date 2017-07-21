У Києві суд заарештував зловмисниць, які захопили у рабство 15-річну дівчину

За клопотанням Київської місцевої прокуратури №3 взято під варту двох зловмисниць, які упродовж 4 днів насильно утримували неповнолітню дівчину в орендованій квартирі та примушували її займатися проституцією.

Встановлено, що 15-річна мешканка Житомирської області познайомилась із зловмисницями через інтернет під час пошуку роботи. Жінки пообіцяли працевлаштувати її нянею та запросили приїхати у столицю.

Однак замість обіцяної роботи підозрювані зачинили дівчину в квартирі на Троєщині та, погрожуючи застосуванням фізичного насильства, примушували її надавати інтимні послуги клієнтам, яких самі підшуковували.

Наразі зловмисницям повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) та ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Рішенням суду підозрюваним обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва