На Миколаївщині наркоплантатор запропонував хабар у 300 тис. гривень

На Миколаївщині наркоплантатор запропонував хабар у 300 тис. гривень

14:00 21.07.2017
На Миколаївщині наркоплантатор запропонував хабар у 300 тис. гривень

Сьогодні, 21 липня 2017 року, під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області слідчими затримано мешканця Вознесенського району за фактом надання неправомірної вигоди у сумі 300 тис. грн. керівнику підрозділу ГУ НП України в Миколаївській області за невжиття заходів щодо притягнення його до кримінальної відповідальності та подальше безперешкодне вирощування наркотичного засобу – канабісу.    

Наразі проводяться невідкладні першочергові слідчо-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень.

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області

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