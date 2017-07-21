Поліція Луганщини розшукала водія, який збив велосипедистку та втік

Луганські правоохоронці оперативно розшукали водія-втікача, який скоїв ДТП та втік з місця пригоди.

Подія сталася вранці 19 липня у м Рубіжне на перехресті вулиць Б. Хмельницького та Героїв Чорнобилю. Невстановлений водій на легковому автомобілі скоїв зіткнення з 51-річною велосипедисткою, внаслідок якого остання отримала травми та з переломом лівої голені зі зміщенням була госпіталізована до місцевого медичного закладу. Водій з місця події зник та переховувався від поліції.

На розшук зниклого водія були орієнтовані всі поліцейські області. Оперативно розшукати втікача допомогли записи камер зовнішнього спостереження, а також свідки, які вказували на авто марки «ВАЗ-2106» білого кольору.

Менш ніж за добу водія, який травмував велосипедистку, було затримано за місцем проживання. Ним виявився 26-річний місцевий мешканець, який зізнався у скоєному. Транспортний засіб водій переховував у гаражі.

Матеріали за даним фактом ДТП внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 статті 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Заразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області